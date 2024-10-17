Трамп снова назвал Зеленского "одним из величайших продавцов, которых когда-либо видел".

Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот допустил начало войны в Украине. Как пишет The Washington Post, об этом Трамп заявил в интервью с подкастером Патриком Бет-Дэвидом.

Трамп назвал Зеленского "одним из величайших продавцов, которых когда-либо видел", поскольку, по его словам, после каждого визита украинского президента США дают ему 100 миллиардов долларов.

"Кто еще в истории получал такие деньги? Никогда. И это не значит, что я не хочу ему помогать, потому что я очень сочувствую этим людям. Но он не должен был допустить начала этой войны. Эта война - проигрышная", - заявил Трамп.

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Дональд Трамп - позиция по войне в Украине

Трамп неоднократно заявлял, что Россия никогда бы не вторглась на Украину, если бы он все еще был президентом, а также утверждал, что очень хорошо ладит с российским правителем Владимиром Путиным.

Также он не впервые высказывает мнение, что Зеленский виноват в продолжающейся войне. Так, во время предвыборного мероприятия в Минт-Хилле, штат Северная Каролина, Трамп сказал: "Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается идти на сделку".

А во время визита Зеленского в США Трамп назвал украинского президента "величайшим торговцем в истории" и обвинил его в поддержке Камалы Харрис.

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