'Он говорил об этом': Трамп заявил, что Путин предупреждал его о вторжении в Украину

Впрочем, республиканец уверяет, что смог эффективно сдерживать диктатора.

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что "очень хорошо ладит с (российским правителем Владимиром - УНИАН) Путиным".

Как сообщает The Telegraph, выступая на мероприятии в мэрии города Оукс, восточная Пенсильвания, Трамп подтвердил свои хорошие отношения с российским лидером и заявил, что вторжение в Украину никогда бы не произошло во время его президентства.

"Я очень хорошо лажу с Путиным", - сказал он своим сторонникам.

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Говоря о решении Путина вторгнуться, он сказал:

"Это было зрачком его глаза, он говорил об этом, но я сказал, что он на это не пойдет".

Трамп убежден, что Путин решился на это только из-за действующего президента Джо Байдена. Экс-президент США сказал, что он также имел хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как его изберут президентом.

"Байден ничего с этим не сделал - он даже не общался с Путиным больше года. Это война, которая должна закончиться, и я собираюсь завершить эту войну... Я попытаюсь завершить эту войну, будучи избранным президентом. Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все", - заявил он.

Что предшествовало

Эти заявления Трампа появились после того, как в СМИ опубликовали отрывки из будущей книги журналиста Боба Вудворда "Война". Там репортер раскрыл, что Трамп несколько раз разговаривал с Путиным после ухода с должности.

По информации Вудворда, с того момента, как Трамп покинул кресло президента США в 2021 году, таких разговоров было не менее 7. О чем именно могли говорить Трамп и Путин неизвестно.

Между тем в Кремле эту информацию отрицают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что таких телефонных контактов якобы не было.

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