Отмечается, что республиканец вселил некоторую уверенность в Зеленского, что он просто так не бросит Украину.

В некоторых европейских кругах и даже в Киеве "тайно" радуются тому, что переизбранный президентом США Дональд Трамп может положить конец развязанной Россией войне. И, скорее всего, он сможет заключить более выгодную сделку с Москвой. Об этом пишет редактор отдела мнений в Politico Europe Джейми Деттмер.

Как отметил на условиях анонимности республиканский эксперт по внешней политике, знакомый с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением, в Киеве теперь считают, что Трамп вполне может оказаться лучшим вариантом, чем Камала Харрис:

"В лучшем случае Харрис придерживалась бы подхода Джо Байдена, и это было бы равносильно медленной смерти Украины. И уже не так медленно - темпы российских завоеваний ускоряются".

Кроме того, по его словам, теперь Трамп "может щелкнуть пальцами, и республиканцы в Конгрессе проголосуют за большую помощь для Украины", Харрис бы этого не смогла.

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При этом отмечается, что Трамп не намерен просто так сдаваться: он хочет, чтобы война закончилась, но не собирается лишать Украину оружия и поставок на данном этапе.

"У Трампа есть некоторая личная заинтересованность в этом", - заявил эксперт.

Как пишет автор, Трамп гордится тем, что является мастером заключения сделок, и не хочет, чтобы его видели заключающим "ужасное соглашение".

"В ходе своих телефонных звонков Зеленскому и их недавней встречи в Нью-Йорке Трамп вселил некоторую уверенность в украинского лидера, что он просто так не бросит Украину", - говорится в материале.

Также указывается, что больше всего Киев боится, что любая заключенная сделка превратится в неустойчивый мир, что Путин просто перегруппируется и снова нанесет удар по Украине в будущем. Поэтому главный вопрос сейчас заключается в том, как гарантировать, что этого не произойдет.

Война в Украине должна закончиться - заявление Трампа

Напмоним, Дональд Трамп заявил, что войну в Украине "надо прекратить" как можно быстрее. По словам республиканца, его администрация сосредоточится на российско-украинской войне и поиске путей ее завершения:

"Мы будем очень настойчиво работать по России и Украине. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться... Независимо от того, это солдаты или люди, которые сидят в городах, мы будем работать".

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