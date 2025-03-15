Опрос проводился с 6 по 9 марта.

Большинство граждан США не поддерживают подход президента Дональда Трампа к отношениям страны с РФ и его позицию по ситуации в Украине. Об этом свидетельствует новый опрос CNN, который провело SSRS, передает The Hill.

В частности опрос показал, что 59% респондентов не одобряют политику Трампа в отношении Москвы. Если говорить об Украине, то 55% взрослого населения США не одобряют управление президентом положением из-за войны в стране.

"Почти шесть из десяти опрошенных, 59%, сказали, что "не очень" или "совсем не вероятно", что подход Трампа к российско-украинской войне принесет долгосрочный мир между двумя восточноевропейскими странами. Около 41 процента не согласились", - добавили в сообщении.

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В то же время у американцев разделились мнения, когда их спросили, предоставляют ли США "слишком много", "слишком мало" или "нужное количество" помощи Украине. В то же время около 32% считают, что Вашингтон делает слишком много. Тогда как 38% сказали, что Америка делает слишком мало. Еще 30% сказали, что помощь предоставляется в нужном объеме.

"Опрос был проведен в то время, когда Вашингтон ведет переговоры с украинскими и российскими официальными лицами по реализации 30-дневного соглашения о прекращении огня в надежде на окончание трехлетней войны в Восточной Европе", - подчеркнули в CNN.

Отмечается, что опрос провели с 6 по 9 марта среди 1206 взрослых американцев. Погрешность составила 3,3 процентных пункта.

Другие опросы американцев

Ранее опрос Reuters/Ipsos показал, что большинство американцев считает, что Трамп очень близок к России. В то же время 44% опрошенных граждан США заявили, что поддерживают план Трампа по урегулированию войны и американо-украинского соглашения по добыче полезных ископаемых.

В то же время другой опрос свидетельствует о том, что 45% американцев не удовлетворены подходом Трампа к завершению войны в Украине. Также на вопрос о том, виноваты ли обе стороны конфликта, 60% респондентов ответили, что не согласны с этим.

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