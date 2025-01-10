Когда все наблюдали за выборами в США, мало кто мог догадаться, что "фирменное" трамповское "Сделаем Америку Великой Снова" (MAGA) начнется не с обещанного "drill, baby, drill" (планов по увеличению добычи собственной американской нефти), а с угроз... аннексии Канады. Или Гренландии и Панамского канала, к которым Дональд Трамп даже "не исключил" возможность применения военной силы. А, и еще с переименованием Мексиканского залива в Американский в качестве "вишенки на торте".

Сами эти разговоры намекают на "девальвацию" действующего международного права, к которому мы, как государство, апеллируем относительно наших украинских границ. А также о возвращении к реалиям 19 века, когда агрессивный империализм достиг пика. И который потом привел к Первой, а затем и Второй мировой войне, которая тот империализм, казалось, и похоронила. Пока "из-под земли" не "постучали" - любитель истории Путин с кучкой других диктаторов открыл "ящик Пандоры". И вот теперь на "собирание земель", пока только на словах, "замахивается" президент страны - лидера демократического мира. Дожились...

Вспоминается игра Fallout 1997-го года, которая уже стала классикой. В вымышленном игровом мире Третья мировая война началась именно после аннексии Канады Штатами в борьбе за арктические природные ресурсы (чтобы не достались китайцам). Прообразом к игре послужил реально существующий план "War Plan Red", который американский Генштаб разрабатывал после Первой мировой войны по захвату Канады и всего Британского содружества в случае конфликта с Британией (где тогда набирали популярность левые и правые политики). План, конечно, никогда не был реализован, хотя и был подписан в 1930-м году.

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Но у нас здесь, вроде бы, все серьезно, и это совсем не игрушки. По крайней мере Reuters публикует инсайды, что Гренландия для Трампа - это действительно "приоритет", а не пустая болтовня. Интересно, что Трамп объясняет свои претензии на Гренландию китайской и российской угрозами. Он точно когда-то играл в Fallout...

Даже за пределами США многие симпатизировали Дональду Трампу. В том числе и многие украинцы, которые были разочарованы нерешительностью администрации Байдена, которая даже по своему последнему траншу помощи Украине не смогла до конца выполнить обещания, оставив неиспользованными еще 5,8 миллиардов долларов. И теперь вопрос, когда мы эту помощь получим.

Однако времена вялой "деэскалации", похоже, заменяются на слишком динамичную "эскалацию" - просто "второй фронт" в Европе обсуждается совсем не там, где все ждали, а по Гренландии. Шутки шутками, но нам это "болит", потому что сама Дания отдала нам для сопротивления россиянам чуть ли не все свое оружие, и теперь имеет еще меньше шансов на какое-то сопротивление любым военным посягательствам США. Даже гипотетическим.

Этому радуются разве что кремлины, надеясь, что нашли единомышленника в Трампе, с которым смогут поделить мир. И уже прямо сравнивают гипотетический контроль США над Гренландией с "новыми регионами" - то есть захваченными украинскими территориями. Забывая, что США - это не только президент, и там достаточно рычагов, чтобы избежать наиболее ошибочных решений. Собственно, поэтому все решения там так долго и тяжело принимаются, что мы, украинцы, на себе сполна ощутили.

Американские прореспубликанские СМИ прямо уже говорят об "империалистической жажде" и "желании вторгнуться". В соцсетях завирусилось мемное видео о "супернации" C.U.M. - Canada, USA, Mexico.

Зато в Мексике ответили Трампу на его же языке: начали рисовать собственные карты и требовать вернуть им "Мексиканскую Америку" - а это почти половина США, весь Юг. Публикацию такой карты и это заявление сделала не кто-нибудь, а президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

И все это на самом деле из-за того, что в свое время Путину не давали по рукам (декоративные санкции не считаются) и позволили аннексировать украинский Крым, создав прецедент в новые времена. Однако именно исторические прецеденты могут нам показать, насколько слова Трампа являются лишь словами.

Собственно, Соединенные Штаты Америки как государство появились в результате национально-освободительной борьбы европейских колонистов Нового Света против Британской империи. Однако восстало лишь 13 колоний, которые сформировали вокруг себя штаты. Которые сразу же перешли к экспансии, имея достаточно мощные военные силы по сравнению с соседями.

"Штат" на английском это "государство". А империя это и есть "надстройка" над государственными объединениями в ее составе. Так США - это "империя"? Нет, поскольку в США не было "императора" (монархии), но было республиканское устройство, которое, после гражданской войны, окончательно стало федеративным. Однако определенные "имперские" подходы это государство переняло. В частности и склонность к "собиранию земель" в течение всего 19 века.

Первые "захваты" были мирными - соседние колонии, которые находились под ослабленной властью Британии или Испании, просто объявили себя "штатами" после восстания (то есть "государствами") и просились в состав Соединенных Штатов. И бывшие метрополии ничего не могли с этим поделать, ведь в Европе тогда шли Наполеоновские войны, и все боеспособные войска были там. Так, например, первой в состав уже признанных США попросилась самопровозглашенная "Республика Вермонт".

Причем французы и испанцы в начале активно поддерживали молодые США чтобы "насолить" Британской империи. На фоне этих достаточно дружественных отношений ослабленные войнами европейские империи легко продавали американцам свои колонии в Америке. Собственно, на этот опыт и ссылается сейчас Дональд Трамп в вопросе Гренландии, поскольку этот подход позволил США вырасти в несколько раз по сравнению с землями 13 колоний.

Однако уже по окончании войн с Наполеоном этот "медовый период" начал проходить, а отношение к растущей силе США начало меняться. Особенно оно изменилось после того, как американцы принудительно аннексировали территории Западной Флориды у испанцев. Тем не менее, не имея сил на сопротивление мощной армии США, их никто не мог остановить в колониях и все их земельные "достояния" были признаны после переговоров.

Собственно, на такой "гибридный" подход сегодня намекают и "инсайдеры" в западных СМИ, а власти Дании уже даже официально допускают получение независимости Гренландией, хотя и отрицают передачу территории в США (но кто их будет спрашивать, если Гренландия действительно станет независимой?).

Уже к 1840 году территория США удвоилась почти без войн, а только путем узаконивания восстаний и через прямую покупку территорий. Однако уже с 1840-х возможности мирной экспансии были почти исчерпаны и начались затяжные войны. Главным образом с Мексикой, о чем сейчас и вспомнила мексиканский президент.

Все началось с "шаблонного" восстания местных колонистов, которые провозгласили "Республику Техас" и заявили о своем намерении войти в состав США. Однако Мексика, которая тоже недавно объявила о своей независимости, не была империей и тоже пыталась расширить территории за счет соседей, этому сопротивлялась. Конфликт вокруг Техаса длился с 1835 по 1845 год, когда Техас вошел в состав США.

Параллельно с Техасом в 1840-е провозгласила независимость "Республика Юкатан", затем - Калифорния, которые тоже были мексиканскими. Стычки между США и Мексикой завершились лишь на рубеже 19 и 20 веков.

Это все делает заявления Трампа не таким уж и абсурдом, а вполне "рабочей моделью". Правда, в 21 веке подходы 19 века вызывают удивление. Впрочем, еще 15 лет назад и в российско-украинскую войну мало кто верил.

Возвращаясь к истории, уже в 1846 году война между США и Мексикой возобновилась и шла в пользу Вашингтона - войска США даже захватили столицу Мехико. После чего в 1848 году Мексика признала потерю половины своей территории в пользу Вашингтона, из-за чего в самой Мексике начался кризис и гражданская война.

На фоне кризиса мексиканцы в 1850-е продолжали продажу своих земель американцам. И не только мексиканцы. В 1867 году США купили у Российской империи Аляску, которая, однако, в состав США в качестве штата вошла только в 1959 году. Продали русские Аляску потому, что на фоне Крымской войны с Великобританией (а Аляска граничила с британской Канадой) русские просто не могли бы ее удержать. Там вообще не было русских войск. Выбор был или бесплатно отдать британцам, или за деньги - американцам. Царь выбрал второе, чтобы "насолить" Лондону.

Не только за счет "восстаний" и денег американцы расширяли территории. Колонию на острове Сан-Хуан и еще кусок Аляски, например, они просто отсудили у британцев через арбитраж. Все, что потеряли США за последние два века на континенте - это 2 акра поверхности пограничного озера, которые они признали территорией Канады.

Но это все на континенте. Морская экспансия США проходила иначе и прямая аннексия территорий там происходила редко. Интересно, что морская экспансия США началась с борьбы за... птичий помет или гуано. В 1856 году был принят закон, по которому все острова "без владельца", но где есть залежи гуано, попадают "под защиту" США.

Чаще речь была о неофициальном контроле из-за расположения военных баз (которая уже расположена в Гренландии, кстати) или об экономической зависимости. Как, вот, на Филиппинах или в Японии после Второй мировой. Колониями они не были, но вполне зависели от США, пока Вашингтон сам не решил дать им "волю" под давлением избирателей, хотя мощные связи есть и сегодня.

Впрочем, США до сих пор владеет целым рядом "заморских территорий", которые не являются штатами, но подчиняются Белому дому. Это колонии по форме, но не по сути - с сохранением всех прав местного населения. Они находятся под властью США по собственной воле. Поэтому называть их "колониями" не является корректным.

Сейчас такими "неинкорпорированными территориями" в составе США являются Пуэрто-Рико, Гуам, Американские Виргинские острова, Северные Марианские острова, Американское Самоа и еще с десяток других островов. Такие острова чаще всего являются военными базами и находятся на торговых путях. Таким были и Гавайи, которые признали штатом только в 1959 году - это было последнее расширение США. Последнее до Трампа...

Но пока это только слова. Хотя это показывает на фоне чего президент США так "подружился" с Путиным - оба склонны к экспансии. Но страны совсем разные - в РФ диктатура, а в США "отцы-основатели" заложили множество рычагов для предотвращения "резких" движений президента. Поэтому в 2016 году Трамп, после первой попытки, Гренландию так и не получил. Как не получилось у него со "стеной" на границе с Мексикой или с выходом США из НАТО.

Но малая вероятность войн за Гренландию или Канаду еще не означает, что подобные абсурдные идеи президента США не станут раздражителем в международных отношениях и не приведут к "торговым войнам" и другим конфликтам, которые будут ослаблять и США, и Европу. От которых зависит выживание Украины.

Если Европа начнет накапливать оружие и ресурсы перед гипотетической угрозой со стороны США, а не отправлять Украине, то это будет настоящим "подарком" для Кремля. И мы должны думать, как оптимизировать собственные тылы уже сейчас, чтобы подготовиться к любым неурядицам.

На этом фоне интересно, что в Верховной Раде 7 января (в день заявлений Трампа) зарегистрировали законопроект о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства. Конечно, это напрямую никак не связано, но, похоже, мы тоже понемногу готовимся к новой колониальной эпохе, где нам придется защищать свои интересы далеко за пределами Украины. Это хороший шанс для всей Европы наконец-то постичь необходимость к собственному усилению. Как в том же Fallout, где существовало Европейское содружество как единая военная сила.

Андрей Попов