Демократам она не понравится, а для республиканцев ее недостаточно.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон придумал новую схему, которая убедит республиканцев проголосовать за предоставление американской военной помощи Украине. На этот раз он хочет связать этот вопрос с отменой запрета на экспорт природного газа из США, введенного администрацией Джо Байдена, пишет Politico.

"Если бы республиканцы могли утверждать, что они добились уступки, которая подрывает климатическую программу Байдена, то перед выборами они имели бы редкое объединяющее послание. Увеличение экспорта природного газа США также позволит Республиканской партии утверждать, что она достигла прямого прогресса в противостоянии России", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что эта идея Джонсона пока считается недостаточно сильным аргументом, который бы заставил радикальных консерваторов-республиканцев голосовать за выделение денег Украине. Поэтому пока Республиканская партия до сих пор не определилась, на каких условиях она будет голосовать за новую программу военных поставок.

Видео дня

Отмечается, что Джонсон также рассматривает другие варианты, чтобы сделать помощь Украине несколько приятнее для своих соратников. Однако за подобные инициативы не станут голосовать уже демократы, пишет издание.

Американская помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, после полугода блокирования протрамповский спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон наконец готов поставить на голосование законопроект о военной помощи Украине. Сейчас он ищет удобную формулу для этого.

Однако демократы, голоса которых также нужны во время такого голосования, возмущены попытками Джонсона изменить формат оказания помощи. В частности они раскритиковали идею оказывать помощь в кредит.

Вас также могут заинтересовать новости: