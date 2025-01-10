Европейские чиновники обеспокоены планами Трампа в отношении Украины.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пытается организовать встречу с Дональдом Трампом до его инаугурации, пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. Отмечается, что чиновники Европейского союза и представители Трампа провели переговоры, но пока неясно, удастся ли организовать визит в его поместье во Флориде до 20 января.

При этом попытки организовать встречу осложняются еще и тем, что фон дер Ляйен до сих пор не вернулась в Брюссель после праздников, поскольку пытается оправиться после от перенесенной тяжелой пневмонии.

Как отмечает Bloomberg, чиновники ЕС до сих пор с трудом открывали каналы связи с высокопоставленными коллегами в новой администрации Трампа, в то же время новоизбранный президент неоднократно жаловался на то, что Европа плохо относится к США..

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В четверг вечером фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Коста опубликовали идентичные сообщения, в которых заявили о надежде на позитивное взаимодействие с будущей администрацией США и приверженности укреплению связей.

"Фон дер Ляйен поддерживала особенно тесные отношения с уходящим президентом Джо Байденом и несколько раз приезжала в Белый дом для координации политики в отношении Украины и Китая. Теперь чиновники опасаются, что Трамп может свернуть американскую помощь Украине и открыть контакты с Россией", - пишет Bloomberg.

Трамп и война в Украине

Ранее Трамп заявил о подготовке встречи с Владимиром Путиным. При этом дату такой встречи он не назвал. Трамп ранее допускал, что переговоры с Путиным могут пройти в течение полгода после его вступления в должность.

При этом будущий спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что его цель – попытаться найти решение для завершения полномасштабной войны РФ против Украины в течение 100 дней с момента инаугурации Трампа.

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