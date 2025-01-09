По ее словам, политик умеет балансировать между дипломатией и сдерживанием.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони верит, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет защищать интересы Запада и не оставит Украину.

Такое заявление она сделала во время ежегодной пресс-конференции, передает Reuters. По мнению Мелони, убедить Москву сесть за стол переговоров можно только в случае, если ее удастся поставить в затруднительное положение:

"Я не ожидаю ухода США от Украины. Трамп обладает способностью балансировать между дипломатией и сдерживанием, и я прогнозирую, что так будет и на этот раз".

Мелони считается одним из ближайших к Трампу европейских лидеров, поэтому ее сторонники надеются, что она станет "мостом" между Вашингтоном и Европой.

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Планы Трампа в отношении Украины

Как известно, избранный президент Штатов во время предвыборной гонки постоянно обещал завершить войну в Украине сразу после переизбрания. Тогда он говорил, что ему понадобится на это 24 часа.

Уже после победы Трамп сказал, что пытается закончить войну. По данным СМИ, он "перенес" это обещание на несколько месяцев.

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