Турецкий президент выразил надежду, что такой результат выборов принесет пользу как народу США, так и всему человечеству.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Дональна Трампа с победой на президентских выборах в США.

"Поздравляю моего друга Дональда Трампа, который после упорной борьбы выиграл выборы и ​​был избран президентом Соединенных Штатов", - написал Эрдоган в Х.

Турецкий президент отметил, что с выбора американского народа в их стране начнется новая эпоха.

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"Мы надеемся, что отношения Турции и США укрепятся, а региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинская война, закончатся", - написал Эрдоган и добавил, что верит в привлечение дополнительных усилий для построения более справедливого мира.

"Я надеюсь, что выборы принесут пользу дружественному и союзническому народу США и всему человечеству", - подытожил Эрдоган.

Выборы президента США

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США. Окончательное преимущество над демократкой Камалой Харрис ему принесла победа в штате Висконсин.

Трамп вернется в Белый дом после 4-летнего перерыва. Всего Трамп набрал 277 из 270 необходимых для победы голосов избирателей. Его конкурентка Камала Харрис имеет 224 голосов. Шансов на победу у нее уже нет.

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