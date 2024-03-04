Россия заявляет о явном презрении к любым мирным соглашениям, сказал глава МИД.

В Литве потребовали серьезных и немедленных последствий для Российской Федерации за смертельную атаку по Одессе.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в микроблоге X (ранее Twitter) назвал возмутительным убийством атаку дрона-камикадзе на многоэтажку, в результате которой погибли 12 человек, в том числе пятеро маленьких детей.

"Преднамеренно убивая младенцев во сне, Россия заявляет о явном презрении к любым мирным соглашениям, прошлым или будущим. Должны быть серьезные и немедленные последствия, а не дальнейшая безнаказанность", - подчеркнул Ландсбергис.

Министр сопроводил пост фотографией семьи Гайдаржи. Сергей и его дочь выжили, поскольку в момент атаки находились в другой комнате. Его жена Анна и четырехмесячный сын Тимофей погибли.

Удар по дому в Одессе: что известно

Напомним, в ночь на 2 марта Одесса в очередной раз оказалась под ударом российских дрнов-камикадзе. Один из БПЛА попал в многоэтажный дом, разрушив практический весь подъезд.

Спасатели до ночи 3 марта разбирали завалы, разыскивая людей. В результате российской атаки погибли 12 человек. Спасатели достали из-под завалов тела 4-месячного Тимофея, 7-месячной Лизы, 3-летнего Марка, 8-летней Златы и 9-летнего Сережи.

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