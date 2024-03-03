Под завалами дома нашли погибшими брата и сестру.

В Одессе под завалами жилой многоэтажки нашли еще двух детей, погибших из-за дронового удара, который нанесла армия РФ в ночь на 2 марта.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "Только что под завалами спасатели нашли погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет... Искренние соболезнования родным и близким", - сказал чиновник.

Он добавил, что нашли также погибшую сестру Сергея - Злату, которой было 8 лет. "Спасатели сейчас деблокируют их тела. Неописуемое ужасное горе для Одесской области и всей Украины", - подчеркнул чиновник.

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Мальчик и девочка стали четвертой и пятой малолетними жертвами, которые погибли из-за удара врага по Одессе. Вероятно, они - из семьи военнослужащего, который вместе с женой и еще одним ребенком также погиб под завалами этого дома. Всего пока известно о 12 жертвах российской атаки.

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Ночью 2 марта армия РФ нанесла по Одесской области удар - 8 беспилотников были запущены из акватории Черного моря. Один из них во время маневров среди жилых кварталов спального района Одессы попал в 9-этажный дом, один подъезд почти полностью разрушен. Утром 3 марта было известно о 10 погибших, среди которых трое маленьких детей - два младенца и 3-летний мальчик. Малышей нашли в объятиях матерей, которые их прикрыли собой.

Стало известно, что среди погибших - семья военных с 7-месячной дочкой. Говорилось, что Олег и Татьяна Кравец познакомились на службе, потом женщина уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочкой. Сегодня, 3 марта, под завалами вместе с мамой нашли 7-месячного младенца - жену и дочь 40-летнего мужчины, которого мертвым вытащили из-под руин накануне. Сообщалось, что спасатели ищут еще двух детей женщины от предыдущего брака - Сергея и Злату.

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