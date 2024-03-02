Спасательная операция продолжается двадцатый час.

В Одессе в результате российского удара дроном по многоэтажке погибли уже восемь человек. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, кто стал жертвами россиян.

По его словам, пока известно о восьми погибших. Это трое мужчин 35, 40 и 54 лет, двое женщин – 73 и 31 лет, двое детей – 3-летний Марк и 4-месячный Тимофей.

"Только что из-под завалов достали тело женщины. Ее данные устанавливаются. Искренние соболезнования семьям погибших...", – добавил Кипер.

Глава ОВА отметил, что спасательная операция в Одессе продолжается уже 20-й час. На месте трагедии работают все соответствующие службы. С просьбой предоставить временное жилье обратился один человек. В дома одесситов, которые из-за ночной дроновой атаки остались без тепла, возвращено отопление. В частности, и в дом, в котором произошло обрушение одного крайнего подъезда.

Также Кипер акцентировал, что весь день неравнодушные одесситы приносят пострадавшим жителям воду, продукты питания и теплые вещи.

По данным регионального главка ГСЧС, по состоянию на 21:30 пострадало 9 человек, из которых один ребенок. Спасены пять человек.

"Восемь погибли. Вечная память погибшим. Сверхтяжелый день для Одессы. Мы продолжаем работать", – отмечают спасатели.

Обновлено: Выяснилось, что мать и младенец, которые погибли из-за удара, –это семья священника. Как сообщил пастор Одесской народной церкви Роман Медяник, речь идет о членах семьи баптистского пресвитера.

"Под завалами многоэтажного дома оказалась Анна Гайдаржи с 4-месячным сыном Тимофеем, дочь Николая Михайловича Сидака, пастора Одесской Пересыпской церкви ЕХБ. Муж Ани Сергей и дочь чудом остались целыми, находясь в соседней комнате", – рассказал Медяник.

Удар по Одессе 2 марта

В ночь на 2 марта армия РФ направила 8 ударных беспилотников из акватории Черного моря на Одесскую область. Семь целей были уничтожены, но один из дронов во время маневров среди жилых кварталов спального района Одессы попал в 9-этажный дом. Один подъезд почти полностью разрушен.

Из-под завалов ночью было извлечено тело одного погибшего. В течение дня спасатели обнаружили под завалами тела других жертв удара. Среди них – мать с младенцем. В то же время среди раненых – беременная женщина и маленький ребенок.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин утром в Одессе заявил, что такие масштабные разрушения из-за попадания дрона произошли впервые. Он отметил, что, по предварительным данным, дроны были запущены по Одессе с территории оккупированного Крыма.

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