Специально для этого мэр города выделил ссуду в размере 5,7 миллиона фунтов стерлингов.

Британское сообщество пенсионеров совместно с жилищной ассоциацией Tonic откроет на юге Лондона первый ЛГБТ-дом престарелых.

Об этом сообщается в Instagram-канале Tonic.

Жилищная ассоциация намерена купить квартиры для пожилых представителей ЛГБТ в комплексе Bankhouse рядом с Темзой, который спроектировал известный дизайнер Норман Фостер.

Специально для этого мэр города выделил ссуду в размере 5,7 миллиона фунтов стерлингов.

Постройка рассчитана на 19 квартир с одной или двумя спальнями каждая. В комплексе также имеется ресторан, терраса на крыше и сады.

"Сегодня мы творим историю, реализуя давнюю мечту обеспечить безопасное место для пожилых ЛГБТ+ людей, чтобы они могли жить хорошо, в сообществе, где они могут быть самими собой и наслаждаться жизнью. Мы аплодируем мэру Лондона за признание и поддержку потребностей пожилых лондонских ЛГБТ+", - отметил исполнительный директор Tonic Анна Кир.

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Автор: УНИАН