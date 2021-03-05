Британское сообщество пенсионеров совместно с жилищной ассоциацией Tonic откроет на юге Лондона первый ЛГБТ-дом престарелых.
Об этом сообщается в Instagram-канале Tonic.
Жилищная ассоциация намерена купить квартиры для пожилых представителей ЛГБТ в комплексе Bankhouse рядом с Темзой, который спроектировал известный дизайнер Норман Фостер.
Специально для этого мэр города выделил ссуду в размере 5,7 миллиона фунтов стерлингов.
Постройка рассчитана на 19 квартир с одной или двумя спальнями каждая. В комплексе также имеется ресторан, терраса на крыше и сады.
"Сегодня мы творим историю, реализуя давнюю мечту обеспечить безопасное место для пожилых ЛГБТ+ людей, чтобы они могли жить хорошо, в сообществе, где они могут быть самими собой и наслаждаться жизнью. Мы аплодируем мэру Лондона за признание и поддержку потребностей пожилых лондонских ЛГБТ+", - отметил исполнительный директор Tonic Анна Кир.
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