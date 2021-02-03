США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу

США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу.

Читайте такжеРоссия объявила о выходе из Договора по открытому небуОб этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы изучаем этот вопрос. Мы примем решение в свое время. Насколько нам известно, Россия до сих пор не в полной мере соблюдает договор»,— сказал Прайс, передает kommersant.

Новости по теме

МИД РФ 15 января объявил о намерении России покинуть Договор — он позволяет военным 33 стран инспектировать территорию друг друга с воздуха. Ранее из него вышли США. Россия еще может пересмотреть свое решение.

Власти США официально подтвердили выход из Договора об открытом небе

В Кремле прокомментировали выход США из Договора об открытом небе

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН