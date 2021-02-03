США могут вернуться в Договор по открытому небу \ фото УНИАН
США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу.
Читайте такжеРоссия объявила о выходе из Договора по открытому небуОб этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы изучаем этот вопрос. Мы примем решение в свое время. Насколько нам известно, Россия до сих пор не в полной мере соблюдает договор»,— сказал Прайс, передает kommersant.
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