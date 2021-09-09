Состояние ее отца оценивается в 2,5 миллиарда долларов.

Жители тихого живописного села Котсуолд в Англии возмутились предложением 46-летней дочери российского миллиардера Дарьи Коган "освежить" населенный пункт новыми домами и заведением для проведения вечеринок.

Об этом пишет Daily Mail.

Дочь миллиардера Валерия Когана вместе со своим мужем – 52-летним Мартином Беллами – переехала в Котсуолд 18 месяцев назад. С тех пор пару никогда не видели – богачи добирались домой с помощью вертолетов.

Супруги приобрели крупнейшее в деревне имение за 9,25 миллиона фунтов стерлингов.

Однако в прошлом месяце 510 жителей получили почтой брошюру с предложением "освежить" территорию. Коган решила застроить Котсуолд 24 домами, новым общественным центром для вечеринок, что якобы призвано "обеспечить деревню рабочими местами".

Россиянке, мол, очень понравились виды деревни, и она решила сделать Котсуолд привлекательным для туристов. Идея должна пройти общественные слушания в местной ратуше.

Сами же жители отмечают, что они против затеи Коган. Другой состоятельный британец, который тоже имеет коттедж в этом месте, изложил 13 способов противодействия решению дочери олигарха в отдельном письме и разослал его по почте.

"Нам не нужен координатор для деревни. У нас уже есть сельская ратуша. И нам не нужны свадьбы и пиры", – отреагировала 64-летняя Ким Пирсон, уточнив, что иначе люди просто не смогут гулять по улицам и садам.

В кругах предпринимателей уже говорят, что деревня "имеет дело с довольно серьезными типами".

Валерий Коган считается близким соратником президента РФ Владимира Путина – еще со времен, когда оба работали в КГБ.

Сама Дарья известна в Британии по фамилии бывшего мужа – Лозовская. По специальности – юрист. Состояние ее отца оценивается в 2,5 миллиарда долларов.

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Автор: Яна Ставская