В Монако задержали российского миллиардера - СМИ

Бизнесмена подозревают в коррупции и "торговле влиянием".

Российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева задержали и взяли под стражу утром 6 ноября по запросу прокуратуры Монако.

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Каксообщает Le Monde, бизнесмена подозревают в коррупции и "торговле влиянием". В рамках уголовного производства в его доме в Монте-Карло произведены обыски.

Бизнесмена задержали за несколько часов до домашнего матча ФК "Монако", владельцем которой он является, в Лиге чемпионов против "Брюгге".

Как сообщает Telegram-канал Mash, в 2015 году Рыболовлев подал в суд на арт-дилера Ива Бувье, который, как он считал, обманул его, заставив переплатить 1 миллиард долларов.

В ходе разбирательств в суде разгорелся коррупционный скандал, из-за которого министр юстиции Монако Филипп Нармино вынужден был уйти в отставку. Его обвиняли в активном вмешательстве в дело Рыболовлева.

Как сообщал УНИАН, российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев фигурирует в так называемом "кремлевском списке", который в конце января был обнародован Министерством финансов США.