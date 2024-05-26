Россия пытается посеять страх и заставить европейские страны усилить охрану всей цепочки поставок оружия, что приведет к дополнительным расходам и замедлит темпы поставок

Представители разведки США и их союзников отмечают рост числа диверсионных операций низкого уровня в Европе, которые, по их мнению, являются частью российской кампании по подрыву поддержки военных действий в Украине.

Как пишет The New York Times, эти операции в основном представляют собой поджоги или попытки поджогов, направленные на самые разные объекты, включая склад в Англии, лакокрасочный завод в Польше, дома в Латвии и, магазин Ikea в Литве.

"Хотя эти действия могут показаться случайными, американские и европейские чиновники, отвечающие за безопасность, говорят, что они являются частью согласованных усилий России по замедлению поставок оружия Киеву и созданию видимости растущей европейской оппозиции поддержке Украины. По словам чиновников, возглавляет эту кампанию российская военная разведка – ГРУ", - пишет издание.

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Нападения, по крайней мере пока, не прервали поток оружия на Украину, и многие из целей не имеют прямого отношения к войне. Но некоторые представители служб безопасности говорят, что Россия пытается посеять страх и заставить европейские страны усилить охрану всей цепочки поставок оружия, что приведет к дополнительным расходам и замедлит темпы поставок.

При этом американские и европейские чиновники, отвечающие за безопасность, говорят, что Россия проводит свои диверсионные акции с осторожностью. Она хочет привлечь внимание к загадочным пожарам, но не настолько, чтобы ее обвинили напрямую.

Одним из первых недавних актов саботажа, приписываемых России, стал мартовский пожар на складе в Лондоне. Власти утверждают, что склад был связан с попыткой снабжения Украины, но подробностей не сообщают. Сотрудники службы безопасности заявили, что боевики ГРУ использовали российское дипломатическое здание в Сассексе (Англия), чтобы завербовать местных жителей для совершения поджога. Четырем британцам были предъявлены обвинения в поджоге, а одному из них - в оказании помощи иностранной разведке.

По словам представителей служб безопасности, использование местных новобранцев стало отличительной чертой недавней диверсионной кампании. Американские и европейские чиновники говорят, что это делается отчасти для того, чтобы затруднить обнаружение атак и создать впечатление, что они являются результатом внутренней оппозиции поддержке Украины.

Российские диверсии в Европе

Как пишет WSJ, европейские следователи все чаще видят отпечатки пальцев России в недавних актах предполагаемого саботажа на стратегических объектах инфраструктуры, но не могут принять необходимые меры, потому что доказательства предполагаемых атак часто не являются убедительными.

Ранее издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Россия начала готовиться к диверсиям по всей Европе. Издание со ссылкой на представителей трех европейских разведок отмечало, что риск диверсий по всему континенту, прямых или с участием подставных лиц, значительно возрос. Среди угроз, о которых говорят разведчики, - скрытые взрывы, поджоги и повреждения инфраструктуры.

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