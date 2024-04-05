Один из руководителей крупнейшей когда-то финансовой компании Германии уже был обвинен в платежах для российской разведки.

Главный операционный директор Wirecard Ян Марсалек использовал завербованных сотрудников разведки в Вене, чтобы шпионить за европейскими гражданами и планировать взломы и убийства элитными российскими спецподразделениями. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, он также получил передовую криптографическую машину правительства НАТО и контрабандой переправил в Москву похищенные телефоны высокопоставленных австрийских государственных служащих.

"Обвинения, основанные на новых доказательствах, полученных британской разведкой, содержатся в ордере австрийской полиции на арест бывшего сотрудника австрийской полиции и разведки Эгисто Отта, которого взяли под стражу в прошлую пятницу", - говорится в материале.

Отмечается, что это самые масштабные официальные обвинения на сегодняшний день о том, что 44-летний Марсалек был не только завербован Россией, но и, возможно, был одним из самых мощных европейских разведывательных активов Кремля, используя свою должность главного операционного директора во главе компании Dax, которая почти захватила Deutsche Bank, чтобы способствовать насильственным тайным операциям на континенте и в Африке.

Кроме того, по данным СМИ, Марсалек поручил Отту и другому высокопоставленному сотруднику службы безопасности Мартину Вайссу, руководителю австрийской разведки, способствовать тайной работе для российских ГРУ и ФСБ на европейской территории в течение по меньшей мере пятилетнего периода, начиная с 2017 года. С тех пор Вайс сбежал из Австрии и сейчас живет в Дубае.

"Эти разоблачения усиливают беспокойство тем, что сама Wirecard, компания по обработке платежей, которая когда-то была фаворитом европейской финтех-сцены, ... годами могла использоваться как теневая финансовая сеть для оплаты и содействия тайной российской деятельности - в частности, операциям за пределами обнаружения служб безопасности НАТО", - пишет издание.

Подозрения в адрес Яна Марсалека

Директора немецкой платежной системы Wirecard Яна Марсалека обвинили в платежах для российской разведки. Как стало известно The Wall Street Journal от представителей западных разведывательных органов и служб безопасности, когда выяснилось, что из Wirecard пропал 1,9 млрд евро, Марсалек сбежал в Москву. Впоследствии он стал одним из самых разыскиваемых людей в мире.

Также УНИАН сообщал, что обвиняемый в краже 2 миллиардов евро директор Wirecard скрывается в Беларуси. Кроме того, стало известно, что Марсалек заинтересовал по меньшей мере три разведывательные службы западных стран из-за связей с людьми или сетями, связанными с российским ГРУ.

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