В июле группа американских дипломатов написала госсекретарю США Энтони Блинкену секретную телеграмму, в которой призвала принять немедленные меры из-за вероятного ухудшения политической ситуации в Афганистане в связи с запланированным выводом американских войск.
Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Государственном департаменте.
Предыдущие предупреждения были Госдепом проигнорированы, поэтому дипломаты написали меморандум о несогласии, отмечает издание.
В тексте говорилось о том, что Вашингтон должен заняться немедленной эвакуацией афганцев, помогавших США. Ответ пришел за несколько дней, Вашингтон рассмотрел некоторые вопросы, но не все рекомендации были выполнены.
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Заместитель советника по нацбезопасности Джон Файнер отметил, что докладная, в частности, "предусматривала возможное падение афганского правительства после сокращения численности войск США 31 августа".
"Очевидно, что все произошло даже быстрее, чем предполагалось в телеграмме. Я думаю, что телеграмма показывает то, о чем мы говорили все время, а это значит, что никто не имел этого точного определения, что правительство и армия Афганистана падут за считанные дни", – сказал он журналистам.
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс содержание телеграммы отказался комментировать. Но сказал, что Блинкен читает каждое письмо, просматривает и уточняет каждый ответ.
Докладные несогласия предназначены для дипломатов, чтобы выразить обеспокоенность по поводу политических событий, когда они чувствуют, что не были услышаны другими способами.
В то же время один из собеседников издания отметил, что департамент создал целевую группу, которая занимается оформлением документов для эвакуации беженцев. В докладной речь шла и о призыве организовать доставку афганцев воздухом, о чем было объявлено на следующий день после получения телеграммы.
Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.
- Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.
- Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцы афганского происхождения, желали покинуть Афганистан. 18 августа самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог сесть в Кабуле. Сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.