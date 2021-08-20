Законодатели изучают, мог ли Белый дом минимизировать последствия запланированного вывода войск.

В июле группа американских дипломатов написала госсекретарю США Энтони Блинкену секретную телеграмму, в которой призвала принять немедленные меры из-за вероятного ухудшения политической ситуации в Афганистане в связи с запланированным выводом американских войск.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Государственном департаменте.

Предыдущие предупреждения были Госдепом проигнорированы, поэтому дипломаты написали меморандум о несогласии, отмечает издание.

В тексте говорилось о том, что Вашингтон должен заняться немедленной эвакуацией афганцев, помогавших США. Ответ пришел за несколько дней, Вашингтон рассмотрел некоторые вопросы, но не все рекомендации были выполнены.

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Заместитель советника по нацбезопасности Джон Файнер отметил, что докладная, в частности, "предусматривала возможное падение афганского правительства после сокращения численности войск США 31 августа".

"Очевидно, что все произошло даже быстрее, чем предполагалось в телеграмме. Я думаю, что телеграмма показывает то, о чем мы говорили все время, а это значит, что никто не имел этого точного определения, что правительство и армия Афганистана падут за считанные дни", – сказал он журналистам.

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс содержание телеграммы отказался комментировать. Но сказал, что Блинкен читает каждое письмо, просматривает и уточняет каждый ответ.

Докладные несогласия предназначены для дипломатов, чтобы выразить обеспокоенность по поводу политических событий, когда они чувствуют, что не были услышаны другими способами.

В то же время один из собеседников издания отметил, что департамент создал целевую группу, которая занимается оформлением документов для эвакуации беженцев. В докладной речь шла и о призыве организовать доставку афганцев воздухом, о чем было объявлено на следующий день после получения телеграммы.

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Автор: Яна Ставская