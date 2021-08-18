Байден и Джонсон договорились провести на следующей неделе виртуальную встречу G7, чтобы обсудить общую стратегию и общий подход по ситуации в Афганистане.

Лидеры G7 на следующей неделе проведут виртуальный саммит для обсуждения ситуации в Афганистане, общей стратегии и подхода.

Как сообщили в Белом доме, об этом договорились президент США Джо Байден и премьер Британии Борис Джонсон во время телефонного разговора двух лидеров, пишет "Европейская правда".

Байден и Джонсон обсудили необходимость в дальнейшем координировать действия союзников в том, что касается Афганистана.

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"В частности, это касается того, как мировое сообщество может оказать дальнейшую гуманитарную помощь и поддержку беженцам и прочим афганцам, которые оказались в сложной ситуации", - отметили в Белом доме.

Напомним, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что сотрудничество Евросоюза с любым будущим правительством Афганистана зависит от того, мирным ли будет дальнейшее урегулирование, и будет ли там соблюдение прав человека.

Захват власти в Афганистане талибами

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана и вошли в Кабул.

В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и сбежал из страны. По его словам, он отказался от власти, чтобы избежать кровопролития.

Воцарение власти Талибана спровоцировало панику и массовое бегство людей из страны. Коммерческие рейсы из Аэропорта Кабула были отменены, но тысячи людей начали буквально брать аэропорт штурмом. Американские солдаты, которые охраняют аэропорт, были вынуждены открыть предупредительный огонь в сторону толпы, сообщалось о случайных жертвах.

Некоторые афганцы пытались привязывать себя к шасси улетающих самолетов и погибли. Жуткие фото и видео этих событий гуляют по сети.

В то же время сегодня вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя законным главой страны. Он заверил, что находится на территории страны и призвал афганцев противостоять боевикам Талибана в рядах сопротивления.

Автор: Виктория Гордиенко