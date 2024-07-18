Также политик упрекнула и Европейский Союз.

Депутат Европарламента Диана Шошоаке из Румынии раскритиковала Украину якобы за "дискриминацию" румынского меньшинства. Об этом она заявила во время своего первого выступления после избрания в Европарламент, передает Digi24.ro.

Во время своего выступления Шошоаке уверяла, что румынское меньшинство в Украине якобы сталкивается с дискриминацией, а также не может "говорить и молиться на румынском языке".

"Не знаю, известно ли вам, но румыны в Украине не имеют права говорить на румынском. У нас там более миллиона румын, с ними плохо обращаются, из 220 школ есть только 8 румыноязычных школ, где не разговаривают на румынском языке. Им запрещено говорить, молиться", - отметила депутат. Видео дня

Кроме того, Шошоаке обвинила Европейский Союз в том, что он якобы "разрушает Румынию". По ее словам, она направила во все европейские институты меморандум с призывом к миру в Украине. Однако, как заявила политик, на это откликнулась только РФ, поэтому они "обсудили этот вопрос".

Также во время своего выступления депутат призвала не предоставлять вооружение Украине.

Что известно о Диане Шошоаке

Диана Шошоаке является юристом, основательницей партии SOS и внефракционным сенатором в парламенте Румынии. Ее неоднократно критиковали за связи с РФ, а именно после полномасштабной войны РФ в Украине в марте 2022 года она и еще три парламентария встретились с послом России в Бухаресте, чтобы обсудить "позицию нейтралитета Румынии".

Кроме того, в марте 2023 года она подала законопроект, где предложила денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Румынии с Украиной и аннексировать территории, которые считает "исторически" румынскими, а именно: Северную Буковину, Герцу, Буджак (Болград, Измаил), историческую область Мармарош и остров Змеиный.

Однако уже в 24 марта 2023 года Шошоаке внесли в базу сайта Миротворец.

Пророссийские политики в Европе - последние новости

Как писал УНИАН, польский пророссийский политик Гжегож Браун снял украинский флаг, который висел на одной из мачт на кургане Костюшко в Кракове.

"Флаг Украины, который оказался не там, как честный находчик, передаю в консульство в Кракове", - сообщил он.

Также сообщалось, что в Великобритании кандидат от реформаторов Джулиан Малинс, который баллотируется от партии Найджела Фараджа в Солсбери, похвалил Путина в городе, который пострадал от "Новичка".

"Я действительно встречался с Путиным и имел с ним 10-минутный разговор, и он показался мне очень хорошим. Это не тот австрийский джентльмен с усами (речь идет об Адольфе Гитлере), который снова ожил", - сказал он.

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