Кандидат от реформаторов также призвал к мирным переговорам между сторонами конфликта.

В Великобритании кандидат от реформаторов Джулиан Малинс, который баллотируется от партии Найджела Фараджа в Солсбери, похвалил российского диктатора Владимира Путина и отрицает сравнение его с нацистом Адольфом Гитлером, пишет The Telegraph.

Известно, что политик высказал такое мнение в городе, где был отравлен бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году.

Тогда в правительстве страны заявляли, что существует "большая вероятность" того, что за отравлением стоит РФ, после чего 23 российских дипломата были высланы из Великобритании.

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Когда у Малинса спросили о позиции реформаторов относительно конфликта в Украине, то он сначала похвалил Путина и сказал, что российский диктатор "кажется очень хорошим".

"Мы поддерживаем дипломатию. Мы поддерживаем все возможные усилия для достижения компромисса и урегулирования проблем в Украине. Это то, что делают взрослые люди в этой комнате. Остановить убийства и вести переговоры о надлежащем урегулировании. Война - это не о том, чтобы, так сказать, наказать или каким-то образом переехать тысячи молодых людей на танках и взорвать их, потому что один человек имеет точку зрения, с которой вы не согласны. Я действительно встречался с Путиным и имел с ним 10-минутный разговор, и он показался мне очень хорошим. Это не тот австрийский джентльмен с усами (речь идет об Адольфе Гитлере), который снова ожил", - отметил политик.

В то же время такие слова вызвали негативную реакцию генерального казначея и кандидата от консерваторов в Солсбери Джона Глена. Он напомнил о "смерти и опустошении", которые были вызваны нападениями в Солсбери в 2018 году.

Известно, что в результате "Новичка" погиб Скрипаль вместе со своей дочерью, однако местная жительница Дон Стерджесс тоже стала жертвой, ведь случайно взяла в руки выброшенную бутылку с отравляющим веществом.

"Увидев, как Путин лично отдал приказ об атаке "Новичком" на Солсбери, а также смерти и разрушения, которые это повлекло в нашем городе, я знаю, что большинство людей, живущих здесь, не согласны с кандидатом от "Реформ". Путин представляет опасность для Запада, и мы должны противостоять ему, а не умиротворять его", - подчеркнул Глен.

Скандальное заявление Найджела Фараджа о войне в Украине

Ранее лидер британских реформаторов Найджел Фарадж заявил, что Запад "спровоцировал" РФ на войну в Украине. По его словам, "постоянное расширение НАТО и Европейского Союза на восток" дало российскому диктатору Владимиру Путину причину для оправдания войны.

В то же время Министерство обороны Великобритании ответило на скандальное заявление идеолога Brexit. Ведомство опубликовало видеоролик, в котором развенчивается "миф" о том, что "НАТО агрессивное и является врагом России".

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