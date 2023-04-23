Возмущенная Диана Шошоакэ устроила целую сцену, потому что не смогла открыть ссылку на документы.

Одиозная сенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ, которая предлагала аннексировать часть Украины, снова вляпалась в скандал. В этот раз политик на заседании парламента выкрикнула: "Слава Москве" .

Сначала Шошоакэ кричала с трибуны, что повестку дня предоставили не вовремя, а ссылка на документы, которые должны были обсуждаться, не открывались.

"Эти документы не имеют регистрационного номера. Они поступили к нам в 12 часов. Нам только в 12:00 пришло объявление, что в повестке дня будут какие-то темы, а когда мы открываем, посмотрите, что появляется. 404 каталог файлов не найден. За что будем голосовать?" - возмутилась "подруга Путина".

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В ответ один из ее парламентских коллег посоветовал сменить VPN, потому что он "на московском режиме и поэтому не работает". Видимо, таким образом политик намекнул на связь Шошоакэ с Кремлем. Такая реплика еще больше взбесила одиозную сенатора, которая выдала целую тираду и в конце крикнула: "Слава Москве".

"Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по wi-fi Палаты депутатов, это означает, что эта Палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN - из Москвы. Значит, Сенат обманул. Сенат - путинский. Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским wi-fi. Да? Слава Москве!" - возмущенно заявила Шошоакэ.

Скандальные заявления Шошоакэ - что известно

20 марта в парламент Румынии поступил проект закона "Об изменении закона 129/1997 о ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной". Документ предусматривал, что Румыния аннексирует часть украинских территорий - Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

Инициатором аннексии территорий Украины оказалась одиозная сенатор Диана Шошоакэ. Женщина широко известна связями с Кремлем.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что будут инициированы санкции в отношении Шошоакэ как лицо, создающее угрозу национальной безопасности страны.

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