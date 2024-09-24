В 2017 году суданская компания, подконтрольная Пригожину, закупила промышленное оборудование в Китае, которое проходило через крупные западные банки.

JPMorgan Chase и HSBC неподвольно обрабатывали платежи для компаний в Африке, контролируемых умершим российским главарем Евгением Пригожиным, поскольку его частная армия Вагнера, попавшая под санкции, расширилась на континенте, где ее обвиняют в жестоких нарушениях прав человека. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что утечка документов, полученных вашингтонским Centre for Advanced Defence Studies (C4ADS), свидетельствует, что в 2017 году суданская компания, подконтрольная Пригожину, закупила промышленное оборудование в Китае, которое проходило через крупные западные банки.

"Вагнер", который Министерство финансов США обвиняет в "массовых казнях, изнасилованиях, похищении детей и других жестоких действиях против невинных" в Африке, стал печально известным за предоставление услуг наемников репрессивным диктаторам и за участие во вторжении России в Украину", - напоминает издание.

По данным журналистов, утечка документов показывает, как Пригожин, который был убит в прошлом году после попытки неудачного восстания против правителя России Владимира Путина, смог создать транснациональную преступную империю природных ресурсов, частично путем тайного похищения платежных систем западных финансовых учреждений.

"Один счет показывает, что в августе 2017 года Meroe Gold, суданская горнодобывающая компания, которая была прикрытием для ЧВК "Вагнер", отправила платеж с местного банковского счета через JPMorgan Chase как промежуточный банк в Нью-Йорке продавцу в Китае. Другой счет-фактура того же года показывает, что Meroe Gold отправила оплату за дизельные генераторы и запчасти китайской компании через Hang Seng Bank, который является частью HSBC Group", - говорится в материале.

ЧВК "Вагнер" на войне в Украине - последние новости

В августе российская группа наемников "Вагнер" заявила, что не воюет в Украине. В редком заявлении группа заявила, что ее наемники работают только в Африке и Беларуси.

В то же время, по информации МИД, в Гомельской области Беларусь разместила танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику вблизи северных границ Украины. Кроме того, зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер".

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