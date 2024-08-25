В частности Беларусь разместила на границе танки, артиллерию, средства ПВО и другую технику.

Вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают большое количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, ссылаясь на данные разведывательных органов.

По информации МИД, в Гомельской области Беларусь разместила танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику вблизи северных границ Украины. Кроме того, зафиксировано присутствие наемников бывшей ЧВК "Вагнер".

"Проведение учений в приграничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС, создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом. Призываем должностных лиц Республики Беларусь не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы - прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в РБ систем огня", - отметили в сообщении. Видео дня

В МИД заверили, что Украина никогда не делала и не планирует делать никаких недружественных действий против белорусского народа.

"Предостерегаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули в пресс-службе.

Как Беларусь помогает России в войне против Украины

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что Россия использует мощности ВПК Беларуси для войны против Украины. Отмечается, что белорусы помогают захватчикам "модернизировать" иранские беспилотники.

"Речь идет об импортированных из Ирана Shahed 136. Их покраска происходит в Беларуси, чтобы не перегружать производство в Елабуге, где россияне собирают "шахеды" по иранской технологии", - рассказали в Сопротивлении.

В то же время Служба внешней разведки призывает воздерживаться от путешествия в Беларусь, которая поддерживает РФ, начавшую вооруженную агрессию против Украины.

"Помните, что принимая решение о поездке на территорию Беларуси, ваши права могут быть нарушены в любой момент", - предупредили в разведке.

Вас также могут заинтересовать новости: