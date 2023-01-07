В ходе встречи поднимут вопрос координации дальнейшей военной помощи Украине, в частности, поставку стране боевых машин пехоты и ЗРК Patriot.

Восьмое заседание в формате "Рамштайн" назначено на 20 января. Это будет первая в 2023 году встреча контактной группы, которую возглавляют США, по вопросам обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Германии.

Отмечается, что в ходе грядущей встречи поднимут вопрос координации дальнейшей военной помощи Украине, в частности, поставки стране боевых машин пехоты и зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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В рамках подготовки к заседанию глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт уже обсудила это с американским коллегой Ллойдом Остином.

Встреча Рамштайн-8 – чего от нее ожидать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что вскоре Вооруженные Силы Украины получат от партнеров новую броневую и огневую мощь, в том числе танки Leopard.

Также ожидается, что к группе помощи Украине присоединятся несколько новых стран.

Напомним, предыдущее седьмое заседание в формате "Рамштайн" состоялось 16 ноября. В ходе нее было решено передать Украине системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию и зимнюю форму.

Встречи в формате "Рамштайн" – серия дипломатических встреч министров обороны почти 40 стран, во время которой было начато коллективную группу поддержки Украины, цель которой – удовлетворить оборонные нужды украинской армии. Первая такая встреча состоялась 26 апреля.

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