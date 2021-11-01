Во время учений часть пещеры обрушилась. 16 человек оказались в ловушке.

Из-за обвала в пещере в Бразилии скончались девять пожарных. По словам официальных лиц, спасатели погибли во время учений.

Как сообщает ABC News, 28 пожарных тренировались в пещере недалеко от Алтинополиса в Сан-Паулу, когда верхняя часть пещеры обрушилась. Экстренные службы выдвинулись на помощь в 11:30 по местному времени в воскресенье, 31 октября.

Из-за обрушения 16 пожарных оказались в ловушке, отмечает AP со ссылкой на пожарную часть.

В результате инцидента девять пожарных погибли, несколько получили ранения. Одного госпитализировали с травмами, не опасными для жизни.

Ранее в чешском городе Либерец оборвалась кабина на канатной дороге. Один человек погиб.

А в Бельгии разводной мост перевернул машину с семьей и ребенком внутри. Когда часть моста поднялась, стоящее на нем авто скатилось вниз и опрокинулось на крышу.

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Автор: Катерина Комолова