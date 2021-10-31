В чешском городе Либерец оборвалась кабина на канатной дороге, ведущей на гору Йештед.

Об этом пишет novinky.cz.

По данным полиции, авария произошла около 13:30. Кабина упала с высоты около 30 метров на первую опору канатной дороги.

В кабине в момент падения находился только проводник. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Читайте такжеВ Испании возобновили забеги от быков: есть первая жертваПожарные эвакуировали 13 пассажиров и гида из второй кабины, которая осталась висеть на тросах на высоте около 15 метров.

У них не было никаких травм, только шок. Сейчас с ними работают психологи.

Инцидент расследуют правоохранители.

Při pádu kabiny lanovky na Ještěd zemřel její strojvedoucí. Druhá kabina zůstala viset, bylo v ní 15 lidí. Nikdo z nich nebyl zraněn, utrpěli ale šok >> https://t.co/J47x5hgVkmpic.twitter.com/v4clkD6wjl — ČT24 (@CT24zive) October 31, 2021

Напомним, что 23 мая в горах Италии на канатной дороге оборвалась кабина с пассажирами. Это произошло на самом высоком участке маршрута в 300 метров от вершины горы.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская