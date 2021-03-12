Когда выйдет картина, пока неизвестно.

Появилась информация, кто сыграет главные роли в новом фильме Рона Ховарда «Тринадцать жизней», который расскажет реальную историю спасения подростков из затопленной в Таиланде пещеры.

Читайте такжеВ фильме "Миссия невыполнима 7" сыграют сразу пять новых актеровКак пишет Deadline, в фильме появятся Вигго Мортенсен, Колин Фаррелл и Джоэл Эдгертон.

Так, Мортенсен сыграет специалиста по спасательным операциям в горах и пещерах Ричарда Стэнтона. Фаррелл – эксперта по дайвингу Джона Волантена, а Эдгертон – анестезиолога и гидроспелеолога Ричарда Харриса.

Фильм «Тринадцать жизней»: что известно о картине

Съемки фильма будут проводить в Австралии, а также в Таиланде.

Работа на съемочных площадках стартует уже в этом месяце.

Когда выйдет фильм, пока неизвестно.

Спасение детей из затопленной пещеры в Таиланде

Инцидент произошел в конце июня 2018 года. 12 игроков школьного футбольного клуба вместе со своим тренером отправились на экскурсию и оказались заблокированы в затопленной водой пещере.

Дети пробыли в пещере около двух недель.

Успешная спасательная операция длилась несколько дней и завершилась 10 июля 2018 года.

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Автор: Катерина Шварц