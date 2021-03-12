Появилась информация, кто сыграет главные роли в новом фильме Рона Ховарда «Тринадцать жизней», который расскажет реальную историю спасения подростков из затопленной в Таиланде пещеры.
Читайте такжеВ фильме "Миссия невыполнима 7" сыграют сразу пять новых актеровКак пишет Deadline, в фильме появятся Вигго Мортенсен, Колин Фаррелл и Джоэл Эдгертон.
Так, Мортенсен сыграет специалиста по спасательным операциям в горах и пещерах Ричарда Стэнтона. Фаррелл – эксперта по дайвингу Джона Волантена, а Эдгертон – анестезиолога и гидроспелеолога Ричарда Харриса.
Фильм «Тринадцать жизней»: что известно о картине
- Съемки фильма будут проводить в Австралии, а также в Таиланде.
- Работа на съемочных площадках стартует уже в этом месяце.
- Когда выйдет фильм, пока неизвестно.
Спасение детей из затопленной пещеры в Таиланде
Инцидент произошел в конце июня 2018 года. 12 игроков школьного футбольного клуба вместе со своим тренером отправились на экскурсию и оказались заблокированы в затопленной водой пещере.
Дети пробыли в пещере около двух недель.
Успешная спасательная операция длилась несколько дней и завершилась 10 июля 2018 года.
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