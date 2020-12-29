Сообщается, что политик потратил на личные нужды часть из 588 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвования для фондов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении политика Алексея Навального.

Читайте такжеНавальному пригрозили заключением в России, оппозиционер ответилОб этом сообщается на сайте СК.

Сообщается, что политик потратил на личные нужды часть из 588 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвования для «Фонда борьбы с коррупцией», «Фонда поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонда организации и координации защиты прав граждан», «Фонда правового обеспечения граждан», «Фонда защиты прав граждан «ШТАБ».

«По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, - говорится в сообщении».

В ответ Навальный написал в твиттере, что «Путин, похоже, просто бьется в истерике».

«Я ж сразу сказал: они попытаются посадить меня за то, что я не умер, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично Путин. Он вор, готовый убивать тех, кто отказывается молчать о его воровстве», - написал политик.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у Алексея Навального «токсическое отравление».

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, по информации правительства Германии, политика отравили веществом из группы "Новичок".

3 сентября, Песков заявил, что нет "ни одного повода" обвинять Россию в отравлении Навального ядом семейства «Новичок».

4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в Организацию по запрещению химического оружия.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

Правительство ФРГ заявило, что наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данным трех независимых лабораторий, в том числе экспертами из Франции и Швеции.

14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.

21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и обнародовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

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Автор: УНИАН