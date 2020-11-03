Суд присяжных должен решить, приобщать ли к материалам дела экспертизы, проведенные следователями Нацполиции, которые свидетельствуют о непричастности Маркива к гибели Рокелли.

Сегодня в Милане продолжится заседание Апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива, безосновательно приговоренного в Италии к 24 годам лишения свободы по обвинению в убийстве в 2014 году на Донбассе журналиста Андреа Роккелли.Читайте такжеДело Маркива: семья убитого итальянского журналиста хочет получить от Украины большую компенсацию

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, перед началом прений суд присяжных должен принять решение о приобщении или отказе в приобщении к материалам дела экспертиз, проведенных следователями Нацполиции, свидетельствующих о непричастности Маркива к гибели Рокелли.

Отмечается, что сторона защиты будет настаивать на приобщении к материалам дела документального фильма, снятого итальянскими и украинскими журналистами под названием "Не в том городе. Не в то время", который также доказывает невиновность украинца.

Дело нацгвардейца Маркива: хронология событий

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Роккелли и русского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

12 сентября стало известно, что адвокаты Маркива подали в Апелляционный суд присяжных Милана новые оправдательные доказательства.

1 октября Апелляционный суд Милана постановил сделать новый перевод допросов и разговоров Маркива в связи с тем, что переводчик, которая переводила эти его показания, отказалась от своего перевода.

15 октября в Милане состоялось третье заседание апелляционного суда, на котором уже заслушали выводы исследования относительно разговора Маркива с сокамерником о гибели итальянского репортера.

24 октября состоялось четвертое апелляционное заседание, во время которого его адвокаты предоставили веские доказательства его невиновности.

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Автор: Антонина Доломанжи