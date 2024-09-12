Она поделилась с Зеленским данными американской разведки.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис во время дебатов на телеканале ABC со своим соперником Дональдом Трампом рассказала, что за несколько дней до начала российского вторжения встречалась с президентом Владимиром Зеленским.

"Я встречалась с Зеленским за несколько дней до того, как Россия вторглась в Украину... Я поделилась с президентом Зеленским данными американской разведки о том, как он может защитить себя", - заявила Харрис во время дебатов.

Она также рассказала, что после встречи отправилась в страны восточного фланга НАТО - в Польшу и Румынию, где работала над объединением союзников для помощи Украине.

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"Благодаря работе, которую я и другие сделали, мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину в ее праведной защите. И благодаря нашей поддержке, благодаря противовоздушной обороне, боеприпасам, артиллерии, "Джавелинам", танкам "Абрамс", которые мы предоставили, Украина стоит как независимая и свободная страна", - подчеркнула она.

Дебаты Харрис и Трампа - другие заявления об Украине

Во время дебатов Трамп обвинил Харрис во встрече с российским диктатором России Владимиром Путиным за несколько дней до вторжения для переговоров, что является фейком.

Как пишет ABC News, утверждения Трампа о якобы переговорах Путина и Харрис неправдивы. Ее не отправляли на мирные переговоры, и она никогда не встречалась с Путиным. На самом деле она встречалась с союзниками США, включая президента Украины Владимира Зеленского, на Мюнхенской конференции по безопасности за несколько дней до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Путина на конференции не было.

Харрис в свою очередь заявила, что Путин "сидел бы уже в Киеве", если бы США отказались помогать Украине. Она спрогнозировала, что Трам "сдаст Украину в течение 24 часов" после своей победы на выборах.

При этом Трамп заявил, что хочет, чтобы война закончилась, и заявил, что имеет якобы "хорошие отношения" как с украинским президентом Владимиром Зеленским, так и с российским правителем Владимиром Путиным.

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