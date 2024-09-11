Кроме того, кандидат в президенты придумал "встречу" Харрис с Путиным накануне вторжения.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис не ответил на вопрос модератора хочет ли он, чтобы Украина победила в войне с Россией.

Как сообщает ABC News со ссылкой на трансляцию дебатов, отвечая на этот вопрос, Трамп сказал, что хочет, чтобы "война прекратилась".

На уточняющий вопрос, считает ли он, что победа Украины в интересах США, да или нет, кандидат-республиканец ответил: "Я думаю, что в интересах США закончить эту войну".

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Кроме того, во время дебатов Трамп заявил, что Харрис якобы встречалась с российским диктатором России Владимиром Путиным за несколько дней до вторжения, пишет CNN.

"Они послали ее вести мирные переговоры до начала этой войны", - сказал Трамп, имея в виду Харрис. "Через три дня он (Путин - УНИАН) вошел и начал войну, потому что все, что они говорили, было слабым и глупым".

Как пишет издание, утверждения Трампа о якобы переговорах Путина и Харрис неправдивы. Ее не отправляли на мирные переговоры, и она никогда не встречалась с Путиным. На самом деле она встречалась с союзниками США, включая президента Украины Владимира Зеленского, на Мюнхенской конференции по безопасности за несколько дней до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Путина на конференции не было.

Администрация Байдена все еще пыталась сдержать вторжение в Украину во время поездки Харрис на конференцию в Германии в 2022 году, но высокопоставленные чиновники администрации, включая президента Джо Байдена, дали понять, что они верят, что Путин уже решил развязать войну. Когда Харрис направлялась в Германию, Байден сказал журналистам, что, по его мнению, российская атака "произойдет в течение следующих нескольких дней".

Мюнхенская конференция проходила с 18 по 20 февраля 2022 года. Россия начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Дебаты Трамп-Харрис: заявления об Украине

Как сообщал УНИАН, кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп во время теледебатов обсудили войну в Украине. Республиканец Трамп заявил, что хочет, чтобы война закончилась, а демократка Харрис спрогнозировала, что ее оппонент "сдаст Украину в течение 24 часов после того, как выиграет выборы".

Харрис заявила, что Путин "сидел бы уже в Киеве", если бы США отказались помогать Украине. Демократка спрогнозировала, что ее оппонент "сдаст Украину" в течение суток после своей победы на выборах.

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