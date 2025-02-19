В Дании переживают, что поспешное прекращение огня в Украине может укрепить позиции Путина.

Дания планирует увеличить свои расходы на оборону до более 3% экономического производства, чтобы противостоять угрозам со стороны РФ. Таким образом страна дополнительно потратит 17 млрд долларов до 2033 года. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает Bloomberg.

"Около 50 миллиардов крон из этой суммы будет направлено на нужды датских военных через так называемый "фонд ускорения" этого и следующего года, который будет финансироваться за счет смягчения фискальной политики Дании и больших, чем ожидалось ранее, бюджетных поступлений", - отметили в материале.

Известно, что этот план появился после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что европейские члены НАТО должны увеличить расходы на оборону, а также в то время, как делегации США и России встречаются, чтобы обсудить войну в Украине.

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"Дания выразила обеспокоенность, что поспешное прекращение огня может укрепить позиции Путина, одновременно рискуя поощрить российского президента к противостоянию с НАТО, если он воспримет блок как ослабленный или разделенный", - подчеркнули в Bloomberg.

В то же время Поульсен подчеркнул, что благодаря такому решению расходы страны на оборону в этом году вырастут до 3,2% от валового внутреннего продукта.

"У нас есть одно послание для руководителя оборонного ведомства: покупать, покупать, покупать. Покупайте то, что сейчас может помочь укрепить нашу оборону и тем самым усилить нашу способность к сдерживанию. Если мы не можем получить лучшее оборудование, то покупайте второе по качеству", - добавила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Также политик подчеркнула, что прекращение огня в Украине "может звучать лучше, чем есть на самом деле", и что оно рискует поставить Европу "в еще более опасную ситуацию".

Оборона Европы - последние новости

Ранее издание Financial Times проанализировало, может ли Европа защитить себя без помощи США. По словам представителей НАТО, Европе критически не хватает боеприпасов большой дальности и платформ массовой военной логистики. Также один из европейских министров иностранных дел подчеркнул, что Европа не может провести ни одной сложной военной операции, или выполнить даже простые задачи без помощи США.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова увеличить расходы на оборону ЕС и Украины. По ее словам, Европейский Союз хочет "работать вместе с США, чтобы прекратить кровопролитие и помочь обеспечить справедливый и прочный мир, которого Украина и ее народ по праву заслуживают".

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