Кроме того, государство будет поддерживать Украину в 2024 году с первых месяцев.

Норвегия выделит Украине 1,8 миллиардов долларов помощи до конца этого года и продолжит поддержку страны с первых месяцев 2024 года.

Как сообщает Укринформ, об этом объявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Осло.

"Сегодня Норвегия объявляет четкую дополнительную поддержку Украине... Господин президент Зеленский и его правительство должны платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам. У нас есть возможность помочь с 1 миллиардом долларов США на 2023 год, который скоро закончится. Также мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку на около 800 млн долларов на этот год", – сказал Стере.

По словам главы норвежского правительства, его государство будет поддерживать Украину в 2024 году с первых месяцев. Это будет касаться, в частности, прямой экономической поддержки критическим услугам в Украине, чтобы не было никаких задержек в поставках для украинцев.

Кроме того, Норвегия пытается усилить защиту критической инфраструктуры, предоставляя средства ПВО, и наращивает финансирование оборонной промышленности, чтобы производить больше боеприпасов для ВСУ.

Зеленский в Норвегии

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 декабря, находится с визитом в Норвегии.

Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере проведут встречи для обсуждения различных тем, в том числе относительно дальнейшей поддержки Украины. Также президент Украины посетит саммит Северных стран, который сегодня состоится в Осло.

Вас также могут заинтересовать новости: