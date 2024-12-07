Иранские официальные лица отрицают, что Асад бежал из Сирии.

Президент Сирии Башара Асада нет в Дамаске, но официальные власти отрицают, что тот покинул столицу. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что "Асада нет ни в одном из тех мест в городе, где его можно было бы найти". Президентская гвардия Асада больше не размещена в его обычном месте жительства, как это было бы, если бы он находился там, сказал источник. Канцелярия сирийского президента настаивает на том, что Асад не покидал столицу.

Иранские официальные лица отвергли сообщения о том, что их союзник президент Сирии Башар Асад покинул страну, так как источник сообщил CNN, что его нигде нет в Дамаске.

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"Новости о том, что Асад и его семья покинули Сирию, не соответствуют действительности", - заявил член комитетов по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Якуб Резазаде, по данным иранского государственного телеканала Press TV.

Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи встретился с Асадом в Дамаске накануне, сообщило в субботу агентство Press TV.

Советник Али Лариджани встретился с Асадом, чтобы "выразить поддержку Ирана сирийскому правительству в условиях последнего восстания повстанцев".

Иранские официальные лица также опровергают сообщения о том, что их сотрудники эвакуируются из посольства в Дамаске. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил:

"Эти утверждения не соответствуют действительности. Посольство Ирана (в Дамаске) по-прежнему работает и продолжает свою обычную деятельность".

Война в Сирии - последние новости

Сирийский президент Башар Асад обратился к США через посредников, включая ОАЭ и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с предложением, сообщали источники Bloomberg. Он якобы готов разорвать связи с Ираном и группировкой "Хезболла" в обмен на помощь в прекращении вооруженного конфликта.

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