Диктатор отдал приказ о направлении войск в столицу, давая понять, что он открыт для переговоров.

Поскольку повстанцы все ближе подбираются к столице Сирии, диктатор Башар Асад предпринял последнюю отчаянную попытку остаться у власти, включая косвенные дипломатические инициативы в адрес США и избранного президента Дональда Трампа.

Как пишет Bloomberg, Асад приказал своей армии отступить, чтобы защитить Дамаск, по сути, уступив большую часть страны повстанцам, которые захватили крупные города Алеппо и Хама в ходе молниеносного наступления на прошлой неделе. Теперь они находятся на окраине Хомса.

Источники издания утверждают, что одно из предложений, которое Асад сделал США через Объединенные Арабские Эмираты, заключается в том, чтобы Сирия прекратила всякое сотрудничество с поддерживаемыми Ираном военизированными группировками, такими как "Хезболла", если западные державы окажут влияние, чтобы остановить боевые действия.

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Другая инициатива заключалась в том, что Асад отправил высокопоставленного христианского лидера на встречу с президентом Венгрии Виктором Орбаном, чтобы передать то, что он считает "экзистенциальной угрозой христианскому меньшинству Сирии", если исламистские повстанцы одержат победу, по словам других людей, знакомых с планом. Утверждается, что намерение состояло в том, чтобы Орбан, союзник Трампа, предупредил об этой опасности нового президента США.

Отмечается, что Иран в то же время сократил свое присутствие в Сирии, оставив только своих военных советников сосредоточенными вокруг столицы. Некоторые поддерживаемые Тегераном иракские ополченцы также вернулись домой после того, как правительство уступило восточный город Дейр-эз-Зор курдским бойцам, поддерживаемым США.

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Повстанцы приблизились к военной тюрьме Сайедная, в которой тысячи противников режима Башара Асада подвергались пыткам и казням, а еще тысячи могут оставаться там и в настоящее время.

Снимки в соцсетях свидетельствуют, что эта тюрьма, которая находится в 30 км от Дамаска, уже находится в поле зрения повстанцев. Оппозиционные новостные порталы сообщили, что войска 127-й бригады сирийской армии, защищавшие тюрьму, были выведены.

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