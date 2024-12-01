Сирийский диктатор убежден, что люди, которые воюют против него уже 13 лет, на самом деле никого не представляют.

Действующий "президент" Сирии Башар Асад выразил убеждение, что его армии удастся "победить и уничтожить" исламистских повстанцев, которые уже несколько дней ведут успешное наступление против правительственных сил. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Асада.

Отмечается, что сирийский диктатор провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Во время него обсудили в частности события последних дней.

"Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и их сторонников и способна с помощью своих союзников и друзей победить и уничтожить их, независимо от того, насколько серьезными являются их террористические атаки", - передает слова Асада его пресс-служба.

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Также сирийский диктатор провел разговор с руководителем самопровозглашенной Абхазии Бадрой Гунбой. Его он тоже заверил в своих планах победы.

"Президент Асад подчеркнул, что терроризм понимает только язык силы, и это язык, на котором мы его сломаем и ликвидируем, независимо от его сторонников и спонсоров. Отмечаем, что террористы не представляют людей или институты, они представляют только агентства, которые ими управляют и их поддерживают", - сообщает пресс-служба Асада.

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Как писал УНИАН, после трех дней успешного наступления сирийских повстанцев тяжелые потери понесли не только сирийские правительственные силы, но также войска РФ, которые помогают диктатуре Асада не развалиться окончательно. По данным украинской разведки, некоторые подразделения россиян находятся в окружении.

Также мы рассказывали, что военные самолеты России и сирийского правительства резко усилили кампанию воздушных атак по городам, которые находятся под контролем повстанцев. Так Асад и Путин надеются сдержать наступление антиправительственных сил, которое действительно немного замедлилось.

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