По его словам, Чубайс сбежал из России и обещал молчать.

Экс-вице-премьер России Анатолий Чубайс попал в реанимацию. СМИ писали, что его жилье проверяли специалисты в костюмах химической защиты, ведь не исключается, что его отравили.

Об это сообщил известный общественный деятель, комментирующий процессы в России, юрист Марк Фейгин, пишет ТСН.

"Может ли Кремль отравить Чубайса? Ликвидировать его? Конечно, может. Чубайс – носитель колоссальной информации о Путине и его окружении, о государственных секретах. Во-первых, он может знать обо всем, что происходило в то время, когда власть Путина сходила на престол. Во-вторых, он безусловно знает почти все, что происходило в аппарате президента в течение четверти века", - отметил он.

Чубайс оставался советником Путина до последнего момента и написал заявление об увольнении после того, как уехал. Как считает Фейгин, можно предположить, что у Кремля есть причины для устранения Чубайса. На данный момент нет подтверждения этого от независимых источников.

"Чубайс уехал из России. Я думаю, что, скорее всего, он убежал. Но вдогонку ему поставили условие помалкивать и не дергаться. Я уверен, что это было, и он молчал. Возможно, это условие, при котором он мог чувствовать себя безопасно за границей", - утверждает эксперт.

По его словам, в последнее время появилась информация, что информагентства пытались взять у Чубайса интервью.

"Почему он его не дал? Ему угрожали? Мы этого не знаем, и он об этом не рассказывал. Мне кажется, что вокруг Чубайса, безусловно, идет какой-то процесс. И в этот процесс активно вовлечены Москва и ее спецслужбы. Однозначно", - подчеркнул Фейгин.

В то же время эксперт не исключает, что Чубайс действительно мог заболеть, ведь ему почти 70 лет.

Как ранее сообщал УНИАН, у Чубайса подтвердили синдром Гийена-Барре - редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу.

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