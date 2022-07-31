Состояние средней тяжести, стабильное, прокомментировал сам Чубайс

Экс-вице-премьер России Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник.

Об этом в своем Telegram сообщила российская пропагандистка Ксения Собчак.

По ее словам, у Чубайса подтвердили синдром Гийена-Барре - редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях - к параличу.

"Состояние нестабильное. Стало плохо: внезапно начали отниматься руки и ноги", - написала Собчак.

В комментарии самого Чубайса, приведённом Собчак, он утверждает, что его состояние "средней тяжести, стабильное".

Болезнь может возникать по ряду причин, включая бактериальные или вирусные инфекции.

Толчком также может послужить хирургическая операция.

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