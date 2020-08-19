"У меня нет другого выхода": Лукашенко рассказал, как готов дискутировать о переизбрании органов власти
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что любые перемены должны осуществляться в рамках законодательства и правового поля, в противном случае это приведет к тяжелым последствиям для страны.
Об этом он сказал сегодня на заседании Совета безопасности с участием руководителей регионов, передает БЕЛТА.
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"Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти", - заявил Лукашенко.
Александр Лукашенко сказал, что на сегодняшний день в стране есть сформированная нормативно-правовая база, действующая Конституция. "И ее надо свято исполнять и придерживаться. Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой Конституции. В противном случае нами будут управлять другие", - считает он.
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьёте, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция взялась за создание Координационного совета, цель которого - обеспечить транзит власти.
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