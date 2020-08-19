"У меня нет другого выхода": Лукашенко рассказал, как готов дискутировать о переизбрании органов власти

Лукашенко рассказал о том, как видит переизбрание государственных органов власти.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что любые перемены должны осуществляться в рамках законодательства и правового поля, в противном случае это приведет к тяжелым последствиям для страны.

Об этом он сказал сегодня на заседании Совета безопасности с участием руководителей регионов, передает БЕЛТА.

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"Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко сказал, что на сегодняшний день в стране есть сформированная нормативно-правовая база, действующая Конституция. "И ее надо свято исполнять и придерживаться. Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой Конституции. В противном случае нами будут управлять другие", - считает он.

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Автор: Андрей Василюк