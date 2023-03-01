Москва способна воспользоваться напряжением в отношениях между Косово и Сербией, и усилить там свои пророссийские настроения.

Высокопоставленные чиновники США и главные "акулы" американской дипломатии обеспокоены возможными последствиями российской агрессии против Украины для Западных Балкан. Недавно предупреждение об обострение конфликта между Косово и Сербией также сделали в МИД Украины.

В США говорят о потенциальной опасности для стран этого региона (Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория, Македония, Косово и Сербия), поскольку считают их особенно уязвимыми для пророссийской пропаганды, говорится в статье издания "Голос Америки".

Журналисты обратились за соответствующим комментарием к спикеру Госдепа США, который сделал акцент на важности усиления дипломатических усилий в этих странах и единства между дипломатами в вопросе противодействия лидеру РФ Владимиру Путину.

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"Война России показала насущность нашей работы по оказанию помощи всем странам Западных Балкан в продвижении демократических реформ, воплощении их стремлений интеграции в европейские и евроатлантические институты", - отметил он в своем письменном ответе.

По его словам, негативная экономическая ситуация в некоторых странах Западных Балкан усиливает влияние пророссийских кампаний, нацеленных против Украины.

"Эндемическая коррупция истощает регион, ускоряет отток мозгов и приносит пользу злонамеренной России", - сказал он.

Также свою обеспокоенность высказала заместитель председателя Комитета Палаты представителей по иностранным делам США Энн Вагнер. Она упомянула о близком политическом партнерстве руководителей стран Западных Балкан с лидером РФ, в частности, о близости бывшего президента Боснии и Герцоговины Милорада Додика с Путиным:

"Мы наблюдаем опасный рост этнической напряженности на Западных Балканах, в том числе угрозы отделения со стороны таких политиков, как Додик", - сказала она.

По ее мнению, Россия стремиться создать на территории Западных Балкан настоящий "хаос", используя свои пророссийские силы. Похожие взгляды высказала и конгрессвумен США Дина Титус, отметив, что Россия постоянно пытается расшить свои территориальные границы: она дестабилизирует ситуацию в Сербии, Молдове и Украине, и может пойти в своих "притязаниях" еще дальше.

"Поэтому мы хотели быть уверенными, что там есть жесткая граница, чтобы Россия не распространять свое влияние на другие территории", - сказала она.

Со своей стороны сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Мэтью Друан обратил внимание на попытки РФ дестабилизировать ситуацию в рамках конфликта, который сложился между Сербией и Косово. В частности, речь идет о спорных компромиссах Дейтонского соглашения, которое стороны подписали в 1995 году (в 1999 году между странами завершились боевые действия за распределение территорий, однако напряжение в отношениях до сих пор сохраняется. В 2008 году Косово объявило о своей независимости при поддержке НАТО, однако Сербия этот факт так и не признала).

"Также возобновилась напряженность между Сербией и Косово, которая не связана напрямую с Россией, но российские кампании дезинформации среди сербской общественности, что также подпитывает напряжение", - сказал он.

По мнению старшего советника по связям с правительством организации Razom for Ukraine в Вашингтоне Скотта Куллинана, правительство Сербии просто "загнало себя в угол", позволяя РФ манипулировать вопросом санкций из-за зависимости страны от российского энергоснабжения.

Он считает, что в конце концов главе правительства Александру Вучичу придется определиться в конкретном геополитическом курсе для государства.

"С одной стороны, у нас демократия. С другой стороны, у нас геноцид и авторитаризм. И Сербия должна решить, какую из этих двух моделей она считает более привлекательной" - он.

Куллинан отметил, что несмотря на важный тренд по поддержке Украины и опасений по эскалации ситуации в Молдове, нельзя допустить, чтобы западная дипломатия снизила свое внимание к странам Западных Балкан.

Он добавил, что балканские страны должны понять, что все изменилось и что регион не вернется, к той ситуации, которая существовала до 24 февраля.

Дейтонское соглашение 1995 года между Сербией и Косово и обострение отношений

Дейтонское соглашение - мирный договор по завершению Боснийской войны, который в 1995 году подписали правительства Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговины. Соглашение назвали в честь американского города Дейтон, на территории которого делегации вели переговоры по подписанию мира по инициативе США и Британии.

Договор положил конец одному из самых бурных конфликтов в Европе после Второй мировой войны. Война длилась три года и привела к гибели более 100000 человек. Как известно, договор фиксировал конечное распределение территорий между странами - Босния и Герцеговина была разделена на две территории: Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую.

В 1999 году Косово заявило о своей автономности после распада бывшей Республики Югославии, однако правительство Сербии не признало независимость страны и зафиксировало принадлежность Косово к своей территории в Конституции.

В 2008 году между странами начались новые беспорядки: в декабре группе этнических сербов, проживавшей на севере Косово, заблокировала пункты пропуска на общей границе в знак протеста против задержания бывшего сербского полицейского Деяна Пантича. Это положило начало постоянным спорам между правительствами и провокациям на границе.

В 2022 году после вторжения РФ в Украину правительство Сербии заявило о новом этапе противостояния Косово. Уже 28 декабря между Сербией и Косово начали перекрывать дороги на фоне еще большего обострения отношений.

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