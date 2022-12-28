На фоне обострения отношений между странами уже закрылась половина пограничных пунктов.

Власти частично признанной Республики Косово закрыли главный переход на границе с Сербией после того, как группа протестующих заблокировала движение по этой дороге на сербской стороне. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что два погранперехода ранее были закрыты из-за протестов косовских сербов. Теперь же активисты в Сербии перекрыли главную дорогу, ведущую в Косово, чтобы поддержать этнических сербов в Косово.

Устроенная сербами баррикада на дороге не позволяет тысячам косоваров, работающим за пределами Косово, вернуться домой на отдых.

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Таким образом, сейчас остаются открытыми только три не самых больших пункта пропуска между двумя странами. Косовские власти советуют своим гражданам использовать эти малые пункты пропуска, либо добираться через Северную Македонию.

Обострение между Сербией и Косово

После провозглашения независимости Косово в 2008 году Сербия продолжает считать этот край своей территорией. Дополнительным фактором напряженности стали 50 тысяч этнических сербов, проживающих в Косово.

Несколько месяцев назад власти Косово попытались внедрить закон, запрещающий сербские номерные знаки на автомобилях и новые личные документы граждан. Это вызвало острое недовольство сербского меньшинства, за которое в свою очередь вступилась Сербия.

На определенном этапе официальный Белград начал угрожать Косово применением военной силы.

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