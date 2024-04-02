Страна возьмет на себя обязательства профинансировать 40% этой инициативы.

Германия профинансирует закупку 180 тысяч артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы.

Как пишет Reuters со ссылкой на министерство обороны Германии, страна планирует внести в чешский план закупки боеприпасов для Украины 576 миллионов евро (618 миллионов долларов),.

В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине пакета помощи в размере 478 миллионов евро, не учитывая поддержку чешской инициативы по боеприпасам.

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"Общая стоимость обеих мер поддержки составляет более одного миллиарда евро", - сказал агентству представитель министерства.

К чешской инициативе по поставкам сотен тысяч боеприпасов для Украины за пределами Европы присоединилось еще больше стран. Германия проспонсирует 40% инициативы.

Чешская инициатива по поставкам боеприпасов Украине - последние новости

27 марта Чехия выделила дополнительные деньги на закупку боеприпасов для Украины. По словам премьер-министра страны Петра Фиалы, к инициативе уже присоединились 20 стран.

Чешская инициатива предусматривает закупку не менее 800 тыс. артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. При этом операция держится в тайне - известны страны, внесшие средства на закупку, но не страны, которые продают ракеты.

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