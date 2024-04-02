Германия профинансирует закупку 180 тысяч артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы.
Как пишет Reuters со ссылкой на министерство обороны Германии, страна планирует внести в чешский план закупки боеприпасов для Украины 576 миллионов евро (618 миллионов долларов),.
В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине пакета помощи в размере 478 миллионов евро, не учитывая поддержку чешской инициативы по боеприпасам.
"Общая стоимость обеих мер поддержки составляет более одного миллиарда евро", - сказал агентству представитель министерства.
К чешской инициативе по поставкам сотен тысяч боеприпасов для Украины за пределами Европы присоединилось еще больше стран. Германия проспонсирует 40% инициативы.
Чешская инициатива по поставкам боеприпасов Украине - последние новости
27 марта Чехия выделила дополнительные деньги на закупку боеприпасов для Украины. По словам премьер-министра страны Петра Фиалы, к инициативе уже присоединились 20 стран.
Чешская инициатива предусматривает закупку не менее 800 тыс. артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. При этом операция держится в тайне - известны страны, внесшие средства на закупку, но не страны, которые продают ракеты.