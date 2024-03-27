В МИД страны заявили, что количество артиллерийских боеприпасов, которые могут помочь Украине, не ограничено.

Правительство Чехии одобрило дальнейший вклад страны в инициативу по закупке боеприпасов для поддержки Украины, атакованной Россией из стран, не входящих в ЕС.

Как пишет издание Ceske Noviny, премьер-министр Петр Фиала не назвал ее сумму. По его словам, к инициативе присоединились 20 стран. Об этом он сказал после сегодняшнего заседания правительства.

Фиала поблагодарил страны, присоединившиеся к плану закупок. По его словам, боеприпасы будуть прибывать в Украину в течение недель-месяцев, что уже сейчас влияет на ситуацию на поле боя.

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В МИД заявили сегодня, что количество артиллерийских боеприпасов, которые могут помочь Украине, не ограничено. Первоначально план предусматривал закупку 800 тысяч артиллерийских снарядов. Согласно заявлению министра иностранных дел Яна Липавского, количество доставленных боеприпасов могло увеличиться почти вдвое.

"Тот факт, что инициатива сейчас настолько широка, объясняется тем, что это единственный способ снабдить Украину боеприпасами, необходимыми ей для смелой обороны", - сказал Фиала.

Он напомнил, что инициатива призвана преодолеть критическую нехватку боеприпасов к следующему году, когда в ЕС уже должны быть достаточные мощности.

Португалия сегодня официально присоединилась к инициативе, ранее заявив, что внесет сто миллионов евро. Министр обороны Яна Чернохова и ее португальский коллега сегодня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который обеспечивает участие Лиссабона, сообщается в пресс-релизе Минобороны. Ранее Минобороны Чехии заключило аналогичные документы с Данией, Канадой и Латвией.

"Создание прочной договорной базы с партнерами в рамках инициативы обеспечивает прочную основу для текущих усилий по поставкам боеприпасов в Украину. Это также позволит создать другую форму сотрудничества с чешской оборонной промышленностью. Именно поэтому мы также заключаем меморандумы о сотрудничестве с Страны, которые выразили заинтересованность в присоединении к нашей инициативе", - сказала Чернохова.

Другими странами, с которыми Минобороны планирует подписать документ, являются Норвегия и Нидерланды.

По данным Минобороны, в основе усилий по оказанию помощи Украине оружием с самого начала лежит осмотрительность, благодаря чему Чехии доверяют партнеры во всем мире. По данным ведомства, "нам удалось построить эффективную систему, опирающуюся на надежные источники".

Боеприпасы для Украины - инициатива Чехии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его правительство удвоило свои обязательства в рамках возглавляемой Чехией инициативы по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Выступая перед журналистами в Риге вместе со своим латвийским коллегой Кришьянисом Каринсом, Сикорский отказался назвать конкретный объем финансирования.

Португалия также присоединилась к чешской инициативе по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в третьих странах. На это будет выделено 100 миллионов евро.

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