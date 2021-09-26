Антониу Гутерриш призвал уничтожить ядерные вооружения в мире.

Человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения.

Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Twitter.

По его словам, на данный момент в мире около 14 тысяч ядерных вооружений.

"Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и миру", – призвал Гутерриш.

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"Мы не хотим ничего, кроме того, что по праву принадлежит нам. Мы требуем соблюдения международных правил. Все стороны должны оставаться верными ядерной сделке и резолюции ООН на практике", – заявил президент Ирана Ибрахим Раиси.

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Автор: Катерина Шварц