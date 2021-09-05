По словам Антониу Гутерриша, страны должны взять на себя обязательства и прекратить уничтожать природу.

Генеральный секретарь ООН заявил, что человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой.

Об этом Антониу Гутерриш написал на своей странице в Twitter.

По его словам, страны должны взять на себя обязательства и прекратить уничтожать природу.

"Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой. Провозглашение мира должно быть приоритетом для всех и везде. Мы знаем проблемы и имеем инструменты для их решения. Что нам сейчас нужно, так это приверженность, амбиции и надежные обязательства всех стран", - написал Гутерриш.

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Изменение климата

Климат Земли стремительно меняется, что ставит всю планету перед угрозой глобального экологического, гуманитарного и продовольственного кризиса. По оценкам ученых, повышение температуры более чем на 1,5 градуса может нанести невосполнимый ущерб окружающей среде.

Одной из главных причин изменения климата специалисты считают выбросы в атмосферу парниковых газов (в частности - углекислого газа), которые способствуют повышению средней температуры.

В декабре прошлого года генсек ООН Антониу Гутерриш определил задачи по спасению планеты.

В частности, по словам Гутерриша, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%. К 2050 году необходимо достичь углеродного нейтралитета. А к 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

Автор: Александр Топчий