По его словам, железный занавес снова опускается.

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал евреев покинуть Россию, пока они еще могут, прежде чем их "сделают козлами отпущения за тяготы, вызванные войной в Украине".

В интервью The Guardian Гольдшмидт назвал отъезд лучшим вариантом для российских евреев. По его словам, в стране наблюдается рост антисемитизма, сама Россия возвращается к новому типу Советского Союза, а железный занавес шаг за шагом опускается снова.

"Когда мы оглядываемся назад на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, вы видели, как правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину. Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима", - сказал он.

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Также он рассказал, что подал в оставку и покинул Россию после отказа поддержать полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это сделать. Я ушел в отставку, потому что продолжать работу в качестве главного раввина Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против инакомыслящих", - добавил Гольдшмидт.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, весной глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером. Он публично заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь", а "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

После этого россияне заявили, что правительство Израиля держит курс "на поддержку "неонацистского режима" в Киеве".

Летом в СМИ появилась информация, что Гольдшмидт покинул Россию после требования властей публично поддержать войну в Украине.

В июле соообщалось, что российское правительство потребовало прекратить на территории РФ работу Еврейского агентства, которое занимается вопросами репатриации евреев в Израиль.

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