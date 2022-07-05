В Израиле уже готовят ответ на недружественные действия РФ.

Правительство РФ требует прекратить работу Еврейского агентства (Сохнут) на территории страны. Оно занимается вопросами репатриации евреев со всего мира в Израиль.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Приказ свернуть все операции Сохнута был получен на этой неделе. Офис организации в Иерусалиме вместе с МИД Израиля и канцелярией премьера готовят ответ.

Как известно, распоряжение поступило на фоне нарастающего напряжения между странами. Так, Израиль поддерживает Украину и президента Владимира Зеленского, а Россия, в свою очередь, осуждает удары по Сирии, в которых обвиняют Израиль.

Запрет деятельности Сохнута может подорвать возможность российских евреев эмигрировать в Израиль. На сегодня тысячи человек завершили оформление документов, но не могут вылететь из страны из-за отсутствия рейсов.

По данным издания, члены еврейской общины в России опасаются за свою жизнь и заявляют, что их пытаются арестовать. Если работу Сохнута запретят в России, это будет первый случай за последние 30 лет, когда в стране запрещена деятельность по репатриации.

"Сегодня утром мне сообщили о решении российского Министерства юстиции. Как известно, Еврейское агентство является центральным органом правительства и министерства по делам помощи иммиграции евреев со всего мира в государство Израиль. Мы должны обеспечить сохранение масштабов их деятельности, как это было на протяжении многих лет. Я обратилась к премьер-министру с призывом работать с администрацией Москвы над решением проблемы", - прокомментировала ситуацию министр по вопросам алии и интеграции Пнина Тамено-Шете.

Как известно, отношения между двумя странами ухудшаются уже несколько месяцев. Ранее в интервью итальянской телекомпании Лавров сравнил Зеленского с Гитлером. Министр заявил, что у Адольфа Гитлера была "еврейская кровь", а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль был возмущен такими заявлениями.

МИД России не остановился на этом и после скандала с Лавровым решил продолжить серию обвинений израильского правительства, который поддержал борьбу Украины за независимость. Слова главы МИД Израиля Яира Лапида, возмутившегося сравнениями Лаврова евреев, Зеленского и Гитлера, в Москве назвали "антиисторическими".

В то же время президенту РФ Владимиру Путину пришлось извиниться перед премьером Израиля за заявление Лаврова.

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