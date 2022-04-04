Убийство невиновных граждан - нарушение международного гуманитарного права, подчеркнул глава японского правительства.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида отмечает, что Россия должна понести строгую ответственность за убийство мирных украинцев в пригороде Киева.

Об этом говорится в сообщении Посольства Японии в Facebook.

"Я глубоко шокирован чрезвычайно ужасными действиями, которые были осуществлены против мирного населения в пригороде Киева. Убийство невиновных граждан является нарушением международного гуманитарного права и поступком, который невозможно простить и который мы резко осуждаем. Россия однозначно должна понести за это строгую ответственность", - заявил Кишида.

Напомним, вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что от оккупантов освобождена вся Киевская область.

После этого стала появляться информация о зверствах российских нелюдей.

Они убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорвавшихся боеприпасов в Буче украинские защитники нашли также братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

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